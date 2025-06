Rui Oliveira mantém-se em quarto na geral da Volta à Eslovénia

Vencedor da primeira etapa, Groenewegen voltou hoje a impor-se ao sprint, no final dos 172 quilómetros entre Majsperk e Ormoz, que cumpriu em 03:57.48 horas, à frente do colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) e do alemão Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), segundo e terceiro, respetivamente.



No pelotão chegaram os três portugueses em prova, com Rui Oliveira (UAE Emirates) a manter assim o quarto lugar da geral, liderada por Fabio Christen (Q36.5).



O campeão olímpico de madison está a 25 segundos do suíço, que tem o norueguês Anders Halland Johannessen (Uno-X) atrás de si, a 16. O britânico Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek) fecha o pódio, a 21.



António Morgado (UAE Emirates) desceu a 10.º, a 01.16 minutos de Christen, enquanto o seu colega Ivo Oliveira se manteve na 16.ª posição, a 01.18.



No sábado, os ciclistas vão enfrentar 175 quilómetros entre Maribor e Golte, onde a meta coincide com uma contagem de montanha de primeira categoria.