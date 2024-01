Rui Oliveira nono na 40.ª Clássica Comunidade Valenciana 1969

O corredor dos Países Baixos impôs-se ao sprint em 04:34.42 horas, o mesmo tempo que Rui Oliveira demorou para cumprir os 200 quilómetros entre La Nucía e Valência.



André Carvalho (Sabgal-Anicolor) também chegou com o pelotão, em 55.º, seguido dos companheiros de equipa Rafael Reis e Frederico Figueiredo, respetivamente 87.º e 88.º, todos com o mesmo tempo do vencedor.



Groenewegen estreou-se a vencer em 2024, relegando para o segundo lugar o francês Bryan Coquard (Cofidis) e o alemão Tim Torn TeutenBerg (Lidl-Trek), segundo e terceiro classificados, respetivamente.