Rui Oliveira vence a última etapa e francês Alexis Guérin é o novo vencedor da Volta a Portugal em Bicicleta

A derradeira tirada da 87.ª edição da Volta a Portugal foi vencida pelo campeão olímpico de madison Rui Oliveira, que cumpriu os 136,9 quilómetros entre a Maia e o Porto em 03:06.35 horas, à frente do espanhol Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH) e de Francisco Campos (Tavira-Crédito Agrícola), segundo e terceiro, respetivamente.





Vencedores das etapas e evolução da camisola amarela





Etapa / Vencedor / Camisola amarela



Prólogo Julius Johansen, Din (UAE Emirates) / Julius Johansen, Din (UAE Emirates)



1.ª Francisco Campos, Por (Tavira-Crédito Agrícola) / Rui Oliveira, Por (UAE Emirates)



2.ª Santiago Mesa, Col (Anicolor-Campicarn) / Rui Oliveira, Por (UAE Emirates)



3.ª Leangel Linarez, Ven (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) / Rui Oliveira, Por (UAE Emirates)



4.ª Alexis Guérin, Fra (Anicolor-Campicarn) / Alexis Guérin, Fra (Anicolor-Campicarn)



5.ª Julius Johansen, Din (UAE Emirates) / Alexis Guérin, Fra (Anicolor-Campicarn)



6.ª Xabier Isasa, Esp (Euskaltel-Euskadi) / Alexis Guérin, Fra (Anicolor-Campicarn)



7.ª Adrià Pericas, Esp (UAE Emirates) / Alexis Guérin, Fra (Anicolor-Campicarn)



8.ª Etapa suspensa * Alexis Guérin, Fra (Anicolor-Campicarn)



9.ª Alexis Guérin, Fra (Anicolor-Campicarn) / Alexis Guérin, Fra (Anicolor-Campicarn)



10.ª Rui Oliveira, Por (UAE Emirates) / Alexis Guérin, Fra (Anicolor-Campicarn)



* Etapa entre Melgaço e Fafe (166,8 quilómetros) foi neutralizada após confirmada a morte de Finlay Tarling (NSN Development Team), ciclista britânico de 19 anos, na sequência de uma colisão com uma viatura alheia à corrida, em Ponte de Lima.



Um ano depois de ter ficado imediatamente atrás do bicampeão Artem Nych, o gaulês inverteu agora os lugares com o colega de equipa, deixando o russo na vice-liderança, a 01.02 minutos, enquanto Pedro Silva (Feira dos Sofás-Boavista) foi terceiro da geral, a 4.30.