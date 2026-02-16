Rui Palhares fecha lista de convocados da seleção de basquetebol para jogos com a Roménia





(Com Lusa)

A comvocação de Rui Palhares surge na sequência da lesão de Cândido Sá (Sporting de Braga), que não joga desde 20 de dezembro de 2025.Na primeira lista também já não estavam os postes Neemias Queta, por jogar na NBA, ao serviço dos Boston Celtics, e do capitão Miguel Queiroz, do FC Porto, a recuperar de lesão.Dos 24 basquetebolistas que integraram a pré-convocatória, em 23 de janeiro, o selecionador luso, Mário Gomes, excluiu 10.Além de Cândido Sá, saíram os bases André Silva (Imortal), António Lucas (Ovarense), Carlos Cardoso (Sporting de Braga) e Hugo Ferreira (Esgueira), os extremos Bruno Araújo (Vitória de Guimarães), Diogo Araújo (Oliveirense), Diogo Seixas (Ourense) e Rodrigo Soeiro (Ovarense) e o poste Sasa Borovnjak (BC Timisoara), o segundo naturalizado.De regresso, um ano depois, está André Cruz, extremo do Sporting, recuperado da lesão que o impediu de marcar presença no Eurobasket2025, no qual também não estiveram Anthony da Silva e Gonçalo Delgado, igualmente por lesão, Ricardo Monteiro, último a ‘cair’ da pré-convocatória para essa competição, e Rui Palhares.Portugal arrancou da melhor forma no Grupo B da primeira ronda de apuramento para o Mundial de 2027, com um triunfo no Montenegro (83-62), perdendo depois na receção à Grécia (68-76). A Roménia perdeu por 91-64 na Grécia e por 80-75 na receção a Montenegro.Na classificação, lidera a Grécia, com quatro pontos, seguida de Portugal e Montenegro, com três, e da Roménia, com dois.A seleção lusa tem agora dois confrontos com a Roménia, em Coimbra, em 27 de fevereiro, e depois em Pitesti, em 02 de março, e fecha a fase de apuramento em julho, com a receção a Montenegro (02) e a visita à Grécia (05).Portugal precisa de ficar num dos três primeiros lugares do agrupamento para seguir em frente na qualificação.A 20.ª edição do Mundial de basquetebol realiza-se no Qatar, de 27 de agosto a 12 de setembro de 2027, com a participação de 32 seleções.Lista dos 14 convocados:- Bases: Anthony da Silva (Évreux, Fra), Diogo Gameiro (Benfica), Diogo Ventura (Sporting), Francisco Amarante (Sporting) e Rafael Lisboa (Ourense, Esp).- Extremos: André Cruz (Sporting), Diogo Brito (Obradoiro, Esp), Nuno Sá (Palmer BM, Esp), Travante Williams (Le Mans, Fra) e Vladyslav Voytso (FC Porto).- Postes: Daniel Relvão (Benfica), Gonçalo Delgado (FC Porto), Ricardo Monteiro (Sporting de Braga) e Rui Palhares (Sporting).