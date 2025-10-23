Mais Modalidades
Russa Menikova reconquista título mundial de ginástica
A ginasta russa Angelina Melnikova, de regresso à competição internacional, após longa ausência e competir sob bandeira neutra, sagrou-se hoje em Jacarta campeã do mundo do concurso geral.
Na ausência da norte-americana Simone Biles e da brasileira Rebeca Andrade, em ano pós-olímpico de afastamento, Melnikova aproveitou bem a oportunidade e venceu o concurso, com 55,066 pontos, para somar segundo título, depois de 2021.
Apenas terceira na última rotação, Melnikova chegou ao ouro graças a um excelente exercício no solo, pontuado com 13,466 pontos, que deu para recuperar bem a queda na trave.
A vitória foi assegurada por um décimo apenas, com a norte-americana Leanne Wong a somar 54,966 - curiosamente, a vice-campeã de 2025.
A chinesa Zhang Qingying assegurou a medalha de bronze (54,633) e em quarto terminou a argelina Kaylia Nemour, campeã olímpica de paralelas assimétricas em Paris, no ano passado (54,564).
Depois de estar três anos ausente da elite internacional, Melnikova consegue um regresso triunfal. O seu grande sucesso foi justamente o título individual de 2021, poucos meses depois do ouro coletivo nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, disputados no ano seguinte.
Desde então, esteve desaparecida das grandes provas, com a Rússia suspensa por causa da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.
Em março, a Federação Internacional de Ginástica aceitou o regresso de alguns russos, com bandeira neutra, desde que não tenham ligações com o poder russo nem tenham ativamente apoiado a invasão da Ucrânia. No caso de Melnikova, a situação tem sido muito contestada, sobretudo pelos ucranianos.
Em Jacarta, ainda pode ganhar mais duas medalhas, já que se qualificou para as finais de salto e paralelas assimétricas.
Apenas terceira na última rotação, Melnikova chegou ao ouro graças a um excelente exercício no solo, pontuado com 13,466 pontos, que deu para recuperar bem a queda na trave.
A vitória foi assegurada por um décimo apenas, com a norte-americana Leanne Wong a somar 54,966 - curiosamente, a vice-campeã de 2025.
A chinesa Zhang Qingying assegurou a medalha de bronze (54,633) e em quarto terminou a argelina Kaylia Nemour, campeã olímpica de paralelas assimétricas em Paris, no ano passado (54,564).
Depois de estar três anos ausente da elite internacional, Melnikova consegue um regresso triunfal. O seu grande sucesso foi justamente o título individual de 2021, poucos meses depois do ouro coletivo nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, disputados no ano seguinte.
Desde então, esteve desaparecida das grandes provas, com a Rússia suspensa por causa da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.
Em março, a Federação Internacional de Ginástica aceitou o regresso de alguns russos, com bandeira neutra, desde que não tenham ligações com o poder russo nem tenham ativamente apoiado a invasão da Ucrânia. No caso de Melnikova, a situação tem sido muito contestada, sobretudo pelos ucranianos.
Em Jacarta, ainda pode ganhar mais duas medalhas, já que se qualificou para as finais de salto e paralelas assimétricas.