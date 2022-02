Rússia chega à final do Euro de futsal

É a primeira final da Rússia desde 2016 e poderá ser a adversária de Portugal (campeão europeu e mundial em título) no jogo final de domingo, caso a formação de Jorge Braz ultrapasse a eterna rival Espanha (jogo para ver na RTP).





Este jogo entre russos e ucranianos teve lugar em Ameterdão era esperado com particular interesse face ao clima de alta tensão internacional, com contingentes militares próximos da fronteira entre os dois países.





Os russos Sokolov (02), Afanasyev (15) e Niyazov (31) apontaram os golos que deram a passagem ao encontro decisivo da prova do torneio continental, enquanto Siryi (16) e Abaskhyn (35) reduziram para os ucranianos, que procuraram a igualdade até ao fim.





Na parte final do encontro a Ucrânia ainda falhou um penálti e deixou a final mais longe.





Na Ziggo Dome, em Amesterdão, o ambiente acabou por ser pacífico, exceto no hino russo, ao qual alguns ucranianos viraram costas.



A final da competição terá lugar no domingo, às 17:30 locais (16:30 em Lisboa), depois do encontro de atribuição dos terceiro e quarto lugares.