Rússia com mais medalhas na esgrima, mas húngaro Szilagyi foi a estrela

O volume de medalhas, com três ouros, quatro pratas e um bronze, destaca o Comité Olímpico da Rússia em relação à restante concorrência -- com a França e a Coreia do Sul com cinco medalhas cada -, ainda que a nível individual seja Aron Szilagyi o 'grande atirador' deste Jogos.



O esgrimista húngaro sai de Tóquio2020 como o primeiro atleta masculino a alcançar três títulos olímpicos de esgrima consecutivos, ao conquistar a medalha de ouro na prova individual de sabre.



Szilagyi, quarto classificado do ranking mundial, venceu na final o italiano Luigi Samele, 11.º classificado da hierarquia, por 15-7, reeditando as conquistas olímpicas que alcançou em Londres2012 e no Rio2016.



O húngaro aproximou-se da proeza da atiradora italiana Valentina Vezzal, campeã olímpica individual de Florete em quatro ocasiões, em Atlanta1996, Sydney2000, Atenas2004 e Pequim2008, mas também ouro por equipas em Sydney e Londres2012.



Em outros resultados da esgrima, que decorreu entre 24 de julho e hoje, a Rússia teve a consagração de Sofia Pozdniakova no sabre feminino, disciplina em que a sua compatriota Sofya Velikaya foi prata e a francesa Manon Brunet bronze.



No florete, Inna Deriglazova (segunda) e Larisa Korobeynikova (terceira) também subiram ao pódio, mas foi a norte-americana Lee Kiefer que conquistou o título, numa arma em que, nos masculinos, foram os Estados Unidos a conquistarem o bronze, atrás de França e do Comité Olímpico da Rússia.



Em masculinos, destaque ainda para os títulos olímpicos individuais do francês Romain Cannonne e de Cheung Ka-Long, de Hong Kong, no florete, e em femininos, para o ouro da chinesa Yiwen Sun, na espada.



Por fim, nota para o Japão, que a lutar em casa conquistou de forma inédita uma prova de esgrima, ao vencer na espada masculina por equipas, o Comité Olímpico da Rússia, quebrando três títulos olímpicos consecutivos da França no coletivo desta arma.







- Quadro de medalhas da esgrima:



Masculinos:



- Sabre:



Ouro: Aron Szilagyi (Hungria).



Prata: Luigi Samele (Itália)



Bronze: Kim Jung-hwan (Coreia do Sul).







- Espada:



Ouro: Romain Cannone (França).



Prata: Gergely Siklosi (Hungria).



Bronze: Igor Reizlin (Ucrânia).







- Florete:



Ouro: Ka-Long Cheung (Hong Kong).



Prata: Daniele Garozzo (Itália).



Bronze: Alexander Choupenitch (República Checa).







- Sabre por equipas:



Ouro: Coreia do Sul (Kim Jung-hwan, Sanguk Oh, Bongil Gu, Kim Jun-ho).



Prata: Itália (Luca Curatoli, Aldo Montano, Enrico Berre).



Bronze: Hungria (Aron Szilagyi, Csanad Gemesi, Andras Szatmari).







- Espada por equipas:



Ouro: Japão (Masaru Yamada, Koki Kano, Satoru Uyama).



Prata: Comité Olímpico da Rússia (Sergey Bida, Nikita Glazkov, Pavel Sukhov).



Bronze: Coreia do Sul (Youngjun Kweon, Sangyoung Park, Jaeho Song).







- Florete por equipas:



Ouro: França (Erwann Le Pechoux, Julien Mertine, Enzo Lefort).



Prata: Comité Olímpico da Rússia (Anton Borodachev, Kiril Borodachev, Timur Safin).



Bronze: Estados Unidos (Alexander Massialas, Race Imboden, Gerek Mienhardt)







Femininos:



- Espada:



Ouro: Sun Yiwen (China).



Prata: Ana Maria Popescu (Roménia).



Bronze: Katrina Lehis (Estónia).







- Florete:



Ouro: Lee Kiefer (Estados Unidos).



Prata: Inna Deriglazova (Comité Olímpico da Rússia).



Bronze: Larisa Korobeynikova (Comité Olímpico da Rússia).







- Sabre:



Ouro: Sofia Pozdniakova (Comité Olímpico da Rússia).



Prata: Sofia Velikaya (Comité Olímpico da Rússia).



Bronze: Manon Brunet (França).







- Espada por equipas:



Ouro: Estónia (Júlia Beljajeva, Katrina Lehis, Erica Kirpu, Irina Embrich).



Prata: Coreia do Sul (Injeong Choi, Young Mi Kang, Sera Song, Hyein Lee).



Bronze: Itália (Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio).







- Florete por equipas:



Ouro: Comité Olímpico da Rússia (Larisa Korobeynikova, Inna Deriglazova, Marta Martyanova).



Prata: França (Ysaora Thibus, Anita Blaze, Pauline Ranvier, Astrid Guyart).



Bronze: Itália (Arianna Errigo, Martina Batini, Alice Volpi, Erica Cipressa).







- Sabre por equipas:



Ouro: Comité Olímpico da Rússia (Olga Nikitina, Sofia Pozdniakova, Sofya Velikaya).



Prata: França (Manon Brunet, Cecília Berder, Charlotte Lembach, Sara Balzer).



Bronze: Coreia do Sul (Kim Jiyeon, Seo Jiyeon, Yoon Jisu).