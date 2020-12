Rússia competirá sem bandeira nem escudo no Mundial de andebol

Em comunicado, a federação local revelou que as camisolas vão dizer apenas "equipa da Federação Russa de Andebol", com o emblema do organismo a substituir a bandeira da Rússia.



A federação lamenta que, "apesar de não existir um regulamento técnico detalhado", se exija que a Rússia retire "completamente os símbolos estatais".



A Rússia, que estará no Mundial do Egito graças a um convite, vai enfrentar Bielorrússia, Eslovénia e Coreia do Sul na primeira fase.



Em 17 de dezembro, a Rússia foi excluída por dois anos das principais competições desportivas mundiais, entre as quais os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para 2021, por incumprimento das regras antidoping, por decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).



A decisão, que também proíbe a participação da Rússia nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022, é metade da sanção proposta pela Agência Mundial Antidopagem (AMA), que tinha pedido quatros anos de suspensão.



Os atletas russos que nunca tenham sido sancionados por doping poderão, de acordo com a decisão, participar em competições internacionais, mas sob bandeira neutra.