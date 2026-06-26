Rússia desiste da Taça do Mundo de ginástica rítmica por veto a hino e bandeira

Em comunicado, a Federação Russa de Ginástica justificou a decisão classificando a posição de Cluj-Napoca – cidade que acolhe a etapa da Taça do Mundo que decorre entre hoje e domingo – como uma "grave violação das regras da competição por parte dos organizadores".



O boicote surge depois de, no final de maio, a Federação Internacional de Ginástica ter levantado as restrições impostas a russos e bielorrussos devido à ofensiva militar na Ucrânia, devolvendo-lhes o direito de competir com as respetivas cores e hinos.



Contudo, as autoridades romenas informaram verbalmente a comitiva de que os símbolos nacionais russos não seriam utilizados.



O presidente do município de Cluj-Napoca, Emil Boc, confirmou publicamente a proibição, justificando-a com a sua oposição "aos símbolos políticos de um estado agressor".



O autarca relembrou que aceitou acolher a prova quando vigorava o estatuto de neutralidade para os atletas russos.



Em reação, o Comité Olímpico Russo acusou a organização de "violação flagrante da Carta Olímpica e do princípio da neutralidade política no desporto", tendo já reportado o incidente ao Comité Olímpico Internacional.



Apesar do cancelamento da participação nesta etapa, a federação russa assegurou que a equipa continua "sempre pronta para participar de competições que atendam aos requisitos da World Gymnastics".

