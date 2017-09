Rússia diz que Agência Mundial Antidopagem tem responsabilidade no escândalo de doping

Lusa 12 Set, 2017, 14:20 | Outras Modalidades

Segundo Mutko, a AMA aprovou a nomeação de Grigori Rodtchenkov para diretor do laboratório antidoping russo, entretanto acusado pelo organismo internacional de ter estado envolvido no escândalo de doping generalizado que abalou a Rússia.



"Esse homem, ele próprio, violou as regras e nós despedimo-lo", afirmou o vice-primeiro-ministro russo do Desporto, em entrevista à R-Sport.



Mutko, que voltou a garantir que a Rússia está a reformar o seu sistema de combate ao doping, considerou que a AMA deve assumir responsabilidades nos acontecimentos dos últimos dois anos, porque "aprovou a nomeação de Rodtchenkov e o autorizou a trabalhar".



A Agência Russa Antidopagem (Rusada) está suspensa desde novembro de 2015 na sequência da divulgação de um relatório, elaborado por Richard McLaren, que revelou a existência de um esquema organizado de doping no desporto russo criado em 2011.



Grigori Rodtchenkov demitiu-se do laboratório no início do escândalo que tem afetado o desporto russo e refugiou-se nos Estados Unidos, a partir de onde fez várias acusações sobre um sistema organizado de dopagem durante os Jogos Olímpicos de Inverno Sochi2014, apoiado por Moscovo e pelos serviços secretos russos.