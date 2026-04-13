Russos e bielorrussos de regresso às competições de natação com bandeira e hino

“Os atletas seniores com nacionalidade desportiva bielorrussa ou russa poderão disputar os eventos da World Aquatics da mesma forma que os representantes de outras nacionalidades, com os seus equipamentos respetivos, bandeira e hino”, lê-se no comunicado da federação internacional de natação.



Esta decisão, tomada pelo Conselho da World Aquatics, mediante consulta da sua Unidade de Integridade Aquática (AQIU), depois de a mesma federação, que rege a modalidade a nível mundial, já ter diminuído estas restrições para nadadores dos escalões mais jovens.



Os atletas russos e bielorrussos foram afastados das competições internacionais em março de 2022, após a invasão russa da Ucrânia com o apoio da sua aliada Bielorrússia.



"Estamos decididos a assegurar que as piscinas e as águas abertas vão continuar a ser lugares onde atletas de todas as nacionalidades podem reunir-se numa coexistência pacífica”, referiu o presidente da World Aquatics, o kuwaitiano Husain Al Musallam.



Apesar desta abertura, a World Aquatics vai estabelecer exigências a estes nadadores, para assegurar a integridade e segurança das competições, como a realização de quatro controlos antidoping consecutivos, realizados em colaboração com a Agência Internacional de Controlos (ITA), além da verificação dos seus antecedentes por parte da AQIU.



Em setembro de 2023, a World Aquatics já tinha promovido o regresso às competições de nadadores russos e bielorrussos, apenas um por prova e sob bandeira neutra.