Ruth Chepngetich, recordista mundial da maratona, suspensa provisoriamente por doping

Ruth Chepngetich, de 30 anos, teve um controlo antidoping adverso, que detetou o recurso a um diurético proibido e um agente mascarante, em 14 de março, menos de uma semana depois de ter alinhado na Meia Maratona de Lisboa, tendo "optado por uma suspensão voluntária provisória enquanto decorre a investigação da AIU".



A queniana estabeleceu o recorde do mundo em 13 outubro de 2024, ao correr os 42,195 quilómetros da Maratona de Chicago, nos Estados Unidos, em 02:09.55 horas, retirando 01.58 minutos à anterior melhor marca, fixada em 02:11.53, em 24 de setembro de 2023, na maratona de Berlim, pela etíope Tigist Assefa.



Chepngetich, vencedora da Maratona de Boston em 2021 e 2022, e segunda em 2023, terminou no segundo lugar a edição de 2025 da Meia Maratona de Lisboa, em 09 de março último, com o tempo de 01:06.20 horas, atrás da etíope Tsigie Gebreselama, que estabeleceu um novo recorde da prova lisboeta (01:04.21).