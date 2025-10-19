Ruud triunfa em Estocolmo

Ruud, 12.º jogador mundial e segundo cabeça de série do torneio sueco, bateu o 25.º classificado do ranking ATP com os expressivos parciais de 6-2 e 6-3, em apenas 67 minutos.



Especialista em terra batida – foi duas vezes finalista em Roland Garros e venceu o Estoril Open em 2023 -, o norueguês de 26 anos ergueu pela 14.ª um troféu no circuito ATP, somando apenas o segundo título em piso rápido depois de San Diego, em 2021.



Já Humbert, de 27 anos, procurava o oitavo cetro da carreira e o segundo do ano, perdendo pela terceira vez uma final ATP.