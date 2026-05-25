Rybakina avança em Roland Garros
A tenista cazaque Elena Rybakina, segunda do mundo, passou hoje a primeira ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, ao eliminar em dois sets a eslovena Veronika Erjavec.
Rybakina, vencedora de dois torneios do Grand Slam, em Wimbledon em 2022 e na Austrália este ano, necessitou de uma hora e quinze minutos para se desembaraçar da atual 84.ª da hierarquia mundial por duplo 6-2.
Na próxima ronda, Rybakina vai defrontar a ucraniana Yuliia Starodubtseva, 55.ª mundial.
(Com Lusa)