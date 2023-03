Rybakina bate Sabalenka e vence em Indian Wells

Rybakina venceu primeiro um "set" renhido, disputado até a um "tie break" em que se impôs por 13-11, para vencer por 7-6, conseguindo depois fechar o segundo e decisivo parcial por 6-4 e acabar o encontro, duas horas e seis minutos volvidos.Esta foi apenas a segunda derrota em 2023 de Sabalenka, que tinha vencido a cazaque na final do Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, sofrendo agora a "vingança" no primeiro encontro entre as duas rivais que se ficou pelos dois "sets".É o primeiro torneio de categoria Masters 1.000 do circuito WTA para Rybakina, de 23 anos, e o quarto título da carreira ao mais alto nível, com o melhor de todos a ser o triunfo em Wimbledon, em 2022.