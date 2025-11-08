Rybakina conquista WTA Finals ao bater Sabalenka

Num duelo entre duas jogadoras que estavam invictas em Riade, a sexta classificada do ranking, de 26 anos, levou a melhor sobre a incontestada favorita, impondo-se por 6-3 e 7-6 (7-0), em uma hora e 47 minutos.



Rybakina, que nunca tinha passado da fase de grupos da competição que reúne as oito melhores tenistas da época, conquista pela primeira vez as WTA Finals, que pela 10.ª edição consecutiva têm uma estreante como campeã.



“Foi uma semana incrível. Honestamente, não esperava qualquer resultado e chegar tão longe é incrível. […] Hoje, foi uma batalha tão dura, em alguns momentos tive sorte, mas é assim o ténis. Espero que possamos jogar muitas mais finais nos grandes torneios”, declarou a cazaque.



Bicampeã em título do Open dos Estados Unidos, Sabalenka, de 27 anos, continua sem conseguir erguer o troféu no último torneio da temporada, falhando novamente na final como aconteceu há três anos frente à francesa Caroline Garcia.



Esta é a terceira ‘grande’ final que a número um mundial perde em 2025, depois de ter sido derrotada por Madison Keys na do Open da Austrália e pela também norte-americana Coco Gauff em Roland Garros.



"Talvez não tenha sido a minha melhor exibição, mas Elena foste definitivamente melhor hoje. [...] Estou feliz por ver-te a jogar o teu melhor ténis", disse a líder do ranking mundial, que não conseguiu conter as lágrimas durante o seu discurso no court.



Naquele que foi o 14.º encontro entre ambas, Rybakina, que tem na bielorrussa a rival que defrontou mais vezes, somou a sexta vitória.



Última jogadora a garantir uma vaga nas WTA Finals, a campeã de Wimbledon 2022 somou o 11.º título da carreira, despedindo-se de Riade com cinco triunfos e prolongando a sua série vitoriosa para 11 encontros consecutivos sem perder.

