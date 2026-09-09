Rybakina está nas meias-finais e é a nova número um mundial

A número dois mundial nunca tinha passado dos oitavos de final em Flushing Meadows e garantiu a qualificação para as meias-finais graças a um triunfo sobre a campeã olímpica, 121.ª e vinda da qualificação, por 3-6, 6-1 e 6-4, em duas horas e 14 minutos.

Na meias-finais, Rybakina, campeã de Wimbledon em 2022 e do Open da Austrália em 2026, vai defrontar a norte-americana Coco Gauff (quarta), vencedora em 2023 do Open dos Estados Unidos, ou a russa Mirra Andreeva (quinta).