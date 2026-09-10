Rybakina garante liderança do ranking mundial





(Com Lusa)

A ainda número dois mundial – o ranking é atualizado na segunda-feira – sabia que chegar às meias-finais lhe daria a subida inédita ao primeiro lugar, mas teve de sofrer para conseguir vencer a chinesa Qinwen Zheng (121.ª), que vinha da qualificação.“É apenas um número neste momento [ser primeira do mundo]. O meu objetivo é ganhar qualquer torneio que jogo. Vou ver um encontro de cada vez e foi um grande feito. Sabemos que tudo pode mudar tão rápido no ténis, no ranking ou num encontro, pelo que tenho de me concentrar no meu ténis e desfrutar amanhã [quinta-feira]”, afirmou a cazaque.A campeã olímpica, que parece estar a recuperar o seu melhor nível, depois de vários problemas físicos, ainda venceu o primeiro set, mas Rybakina, que nunca tinha passado dos oitavos de final em Flushing Meadows, venceu por 3-6, 6-1 e 6-4.“É difícil encontrar palavras. Foi um encontro muito difícil, com, como é óbvio, muitos nervos. Foi uma batalha dentro de mim, estou feliz por ter mandado para longe os pensamentos negativos, continuar a lugar e estou muito feliz com as meias-finais”, disse Rybakina, campeã de Wimbledon em 2022 e do Open da Austrália em 2026.Como os três primeiros encontros dos quartos de final do quadro feminino também o derradeiro confronto acabou na ‘negra’, com a norte-americana Coco Gauff (quarta do mundo) a conseguir igualmente uma reviravolta frente à russa Mirra Andreeva (quinta), que chegou a dispor de dois pontos de encontro no segundo set.“Acho que a palavra de ordem num encontro é lutar. Por isso, honestamente apenas quero fazer tudo para deixar o campo sem arrependimentos”, afirmou Coco Gauff.A vencedora do Open dos Estados Unidos em 2023 e de Roland Garros em 2025 está pela sétima vez nas meias-finais de um Grand Slam e regressa a esta fase em Flushing Meadows após duas eliminações nos oitavos de final.