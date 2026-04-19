Rybakina vence em Estugarda





(Com Lusa)





Rybakina, que conquistou assim o seu segundo torneio da temporada, três meses depois da vitória no Open da Austrália, quando derrotou a atual líder do ranking, a bielorrussa Aryna Sabalenka, superou a jogadora checa pelos parciais de 7-5 e 6-1.Cabeça de série número um do torneio, a atual segunda jogadora do mundo efetuou um percurso tranquilo até à final, assegurando o seu 13.º título da carreira e o segundo em Estugarda, que venceu em 2024.