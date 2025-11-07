Rybakina vence Pegula e vai lutar pela conquista das WTA Finals

Rybakina, número seis do ranking mundial, bateu Pegula, quinta da hierarquia, pelos parciais de 4-6, 6-4 e 6-3, num encontro que teve a duração de duas horas e sete minutos.



Na final, a tenista cazaque, de 26 anos, vai defrontar a vencedora do duelo entre a bielorrussa Aryna Sabalenka, número um mundial, e a norte-americana Amanda Anisimova, quarta do ranking.



As WTA Finals, torneio reservado às oito melhores tenistas do mundo, estão a ser disputadas em Riade, na Arábia Saudita.

