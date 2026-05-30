Sabalenka avança em Roland Garros





(Com Lusa)

À semelhança das duas primeiras rondas, a líder do ranking mundial voltou a vencer em apenas dois parciais, batendo Kasatkina, 53.ª do mundo, por 6-0 e 7-5, em uma hora e 16 minutos.Na próxima ronda, Sabalenka, finalista em 2024, vai defrontar a japonesa Naomi Osaka (16.ª), que se estreia nos oitavos de final em Paris, depois de vencer a norte-americana Iva Jovic, 17.ª, por 7-6 (7-5), 6-7 (3-7) e 6-4.