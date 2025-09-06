Sabalenka conquista quarto `major` ao revalidar título em Nova Iorque

Sabalenka, de 27 anos, voltou a celebrar no `major` nova-iorquino, depois dos dois triunfos no Open da Austrália, em 2023 e 2024, ao derrotar Anisimova, de 24 anos, por 6-3 e 7-6 (7-3), em uma hora e 36 minutos.

A bielorrusa somou o seu 21.º triunfo em torneios individuais, na sua 39.ª final, enquanto Amanda Anisimova, oitava da hierarquia, perdeu a sua oitava final, a segunda de um Grand Slam, depois de perder em Wimbledon frente à polaca Iga Swiatek, sem conseguir o seu quarto título e o primeiro `major` da carreira.