Sabalenka desfeita com a morte do ex-namorado

”, escreveu a atual bicampeã do Open da Austrália na sua rede social Instagram.A número dois do ranking mundial de ténis também está em Miami, onde vai jogar o WTA 1.000, apesar da morte de Kotsov, com estreia marcada para sexta-feira, diante da espanhola Paula Badosa.Koltsov, de 42 anos, foi um jogador de hóquei no gelo, com passagens pelos norte-americanos dos Pittsburg Penguins, entre 2003 e 2006, tendo representado a Bielorrússia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 e 2010.