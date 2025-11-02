Mais Modalidades
Ténis
Sabalenka e Pegula partilham liderança do Grupo Stefanie Graf nas WTA Finals
A número um mundial, a bielorrussa Aryna Sabalenka, e a norte-americana Jessica Pegula triunfaram hoje no primeiro encontro das WTA Finals, torneio disputado pelas oito melhores tenistas, partilhando a liderança do Grupo Stefanie Graf, na Arábia Saudita.
Sabalenka, de 27 anos, confirmou o teórico favoritismo sobre a italiana Jasmine Paolini, oitava colocada no ranking WTA, em apenas uma hora e 10 minutos, pelos parciais de 6-3 e 6-1.
Depois de assegurar no início da semana a liderança da hierarquia mundial até ao final da temporada, a campeã do Open dos Estados Unidos conquistou hoje a 500 vitória da carreira num encontro em que registou 24 ‘winners’, 11 dos quais ases, e 28 erros não forçados.
Já a norte-americana Coco Gauff (3.ª WTA), a defender o título em Riade, não foi capaz de contrariar a compatriota Jessica Pegula (5.ª WTA) e acabou por ceder na jornada de abertura do Grupo Stefanie Graf, em três sets, com os parciais de 6-3, 6-7 (4-7) e 6-2, ao fim de duas horas e 12 minutos.
Enquanto a jovem Gauff, de 21 anos, cometeu 17 duplas faltas e foi quebrada nove vezes, Pegula entrou com o pé direito naquela que é a sua quarta presença consecutiva nas WTA Finals, tendo agora encontro marcado com Sabalenka no segundo duelo do Grupo Stefanie Graf.
A pontuar para o Grupo Serena Williams, a polaca Iga Swiatek, segunda do mundo, vai medir forças segunda-feira com a cazaque Elena Rybakina (6.ª WTA), ambas no topo do grupo, ao passo que as norte-americanas Amanda Anisimova (4.ª WTA) e Madison Keys (7.ª WTA) vão discutir o segundo embate de singulares do dia.
