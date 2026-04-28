Sabalenka eliminada em Madrid
A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número um mundial, que defendia o título no torneio de Madrid, foi eliminada pela norte-americana Hailey Baptiste nos quartos de final da prova espanhola em terra batida.
Sabalenka, que já se impôs na capital espanhola em 2021, 2023 e 2025, foi batida em três sets por Baptiste, 32.ª classificada do ranking mundial, de 24 anos, pelos parciais de 6-2, 2-6 e 6-7 (6-8), após duas horas e 30 minutos de confronto.
A bielorrussa, de 27 anos, que desaproveitou seis ‘match points’ no terceiro set, sofreu no torneio da capital espanhola (da categoria WTA 1.000) a segunda derrota em 2026, depois de ter perdido na final do Open da Austrália frente à cazaque Elena Rybakina.
(Com Lusa)