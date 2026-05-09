Sabalenka eliminada em Roma

(Com Lusa)

A fazer a sua última temporada como profissional, Cirstea, 27.ª do mundo, conseguiu a primeira vitória da carreira sobre uma número um mundial, ao bater Sabalenka, por 2-6, 6-3 e 7-5, em duas horas 13 minutos.A líder do ranking mundial está a ter uma preparação pouco positiva para Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, com eliminações nos dois principais torneios de terra batida que disputou, depois de ter caído nos quartos de final em Madrid.Finalista em Paris em 2025, Sabalenka procura vencer um dos dois ‘majors’ que lhe faltam no palmarés, com Roland Garros a disputar-se de 24 de maio a 07 de julho.Cirstea, que tinha perdido os seis anteriores encontros frente a números um mundial, vai defrontar na próxima ronda a checa Linda Noskova, 13.ª do ranking WTA.