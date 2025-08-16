Sabalenka eliminada nos quartos de final do torneio de Cincinnati em ténis
A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do mundo, foi hoje eliminada do torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos, ao perder nos quartos de final com a cazaque Elena Rybakina, em dois sets.
Vencedora da edição do ano passado, Sabalenka cedeu numa hora e 16 minutos perante a 10.ª classificada da hierarquia WTA, pelos parciais de 6-1 e 6-4.
Nas meias-finais do WTA 1.000 de Cincinnati, Rybakina vai defrontar a polaca Iga Swiatek, terceira jogadora mundial, que eliminou a russa Anna Kalinskaya (34.ª), por 6-3 e 6-4.
