Sabalenka eliminada nos "quartos" de Roma

Depois de seis derrotas frente à líder do ranking WTA, a tenista chinesa, atual oitava jogadora mundial, conseguiu finalmente vencer, impondo-se na terra batida romana com os parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 37 minutos.



Com este triunfo, a campeã olímpica de singulares de Paris2024 avança pela primeira vez para as meias-finais na capital italiana, fase em que irá defrontar a norte-americana Coco Gauff, a terceira tenista mundial e a mais alta cabeça de série (quarta) ainda em competição.



O torneio de Roma perde, assim, a grande favorita ao título, com Sabalenka a sofrer um revés na preparação para Roland Garros, cujo quadro principal arranca em 25 de maio e onde só por uma vez atingiu as meias-finais (2023).



Há menos de duas semanas, a bielorrussa ergueu pela terceira vez o troféu em Madrid, somando o terceiro título da temporada.