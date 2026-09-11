Sabalenka na final do US Open

(Com Lusa)

A líder do ranking mundial precisou apenas de uma hora e 20 minutos para afastar, na quinta-feira à noite, Pegula (terceira do mundo), por 7-5 e 6-2, qualificando-se para a segunda final de um 'major' nesta temporada, depois do Open da Austrália.Na final em Flushing Meadows, Sabalenka vai encontrar a vencedora do encontro entre a também norte-americana Coco Gauff (quarta do mundo) e a cazaque Elena Rybakina - ainda número dois mundial, mas que já garantiu que se vai tornar a 30.ª tenista a chegar ao topo do ranking WTA.