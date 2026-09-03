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Sabalenka na terceira ronda do US Open
A bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do ranking mundial, apurou-se para a terceira ronda do Open dos Estados Unidos em ténis, depois de bater a russa Polina Iatcenko em apenas dois sets.
Sabalenka, de 28 anos, superou a 160.ª da hierarquia mundial pelos parciais de 6-1 e 6-1, num encontro decidido em 54 minutos, com a bielorrussa a seguir em frente no último Grand Slam da temporada.
Vencedora das duas últimas edições do Open dos Estados Unidos, Sabalenka vai enfrentar na terceira ronda a uzbeque Kamilla Rakhimova (92.ª), que venceu a espanhola Oksana Selekhmeteva (93.ª) por 6-3 e 6-0.
Vencedora das duas últimas edições do Open dos Estados Unidos, Sabalenka vai enfrentar na terceira ronda a uzbeque Kamilla Rakhimova (92.ª), que venceu a espanhola Oksana Selekhmeteva (93.ª) por 6-3 e 6-0.
(Com Lusa)