Sabalenka nas meias finais de Wimbledon

Sabalenka, primeira cabeça de série do torneio londrino, impôs-se a Siegemund, 104.ª classificada do circuito feminino, com os parciais de 4-6, 6-2 e 6-4, após duas horas e 54 minutos de confronto no ‘court’ em piso de relva.



A bielorrussa, de 27 anos, que já foi semifinalista em Wimbledon em 2021 e 2023, mas nunca atingiu a final, vai defrontar nas ‘meias’ a vencedora do encontro entre a norte-americana Amanda Anisimova, 12.º tenista mundial, e a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 50.ª.