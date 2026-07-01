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Sabalenka passa à terceira ronda em Wimbledon
A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking mundial, qualificou-se hoje para a terceira ronda de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, depois de vencer a norte-americana McCartney Kessler, em dois sets.
Semifinalista do ‘major’ londrino em 2025, Sabalenka venceu McCartney Kessler, 57.ª, por 6-1 e 7-6 (11-9), em uma hora e 39 minutos, qualificando-se pela 21.ª vez para a terceira ronda de um Grand Slam.
Na próxima ronda, Aryna Sabalenka vai encontrar a letã Jelena Ostapenko (31.ª), que hoje afastou a croata Antonia Ruzic (61.ª), por 6-2 e 6-0.
Na próxima ronda, Aryna Sabalenka vai encontrar a letã Jelena Ostapenko (31.ª), que hoje afastou a croata Antonia Ruzic (61.ª), por 6-2 e 6-0.
(Com Lusa)