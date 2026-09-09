Sabalenka rumo ao tri em Flushing Meadows





(Com Lusa)





A líder do ranking mundial afastou a vencedora do último torneio de Wimbledon e sexta do mundo, por 7-6 (7-1), 3-6 e 7-6 (10-7), qualificando-se pela sexta vez seguida para as meias-finais em Flushing Meadows, imitando o feito da norte-americana Serena Williams de 2011 a 2016.Mas há mais uma marca que Sabalenka persegue da mais nova das irmãs Williams, que foi a última tenista a conseguir vencer em três anos seguidos o quarto e último Grand Slam da temporada.Sabalenka conseguiu a 18.ª vitória consecutiva em Nova Iorque e vai procurar a 19.ª frente a uma norte-americana, que vai sair do duelo entre Jessica Pegula (terceira do mundo) e Emma Navarro (27.ª).A bielorrussa considerou que teve de ultrapassar uma “batalha” frente a uma “jogadora incrível”, que a levou “ao limite, especialmente no terceiro set”.“Este tipo de encontros definitivamente aumenta a minha confiança, a minha energia e a minha motivação. Estou muito feliz por conseguir esta vitória, num encontro muito longo e uma grande batalha. Mostra que estou pronta para lutar”, disse.Sabalenka depende apenas de si para vencer o torneio, mas diferente é a situação da liderança do ranking WTA, na qual está ameaçada por Elena Rybakina, precisando de conquistar o título e esperar que a cazaque perca com a chinesa Zheng Qinwen na quarta-feira.Se o primeiro encontro do dia foi uma dura batalha, o segundo não ficou atrás e foi igualmente decidido no ‘match tie-break’, com o norte-americano Frances Tiafoe (12.º do mundo) a ultrapassar o compatriota Alex Michelsen (46.º), por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 e 7-6 (10-6).Michelsen ainda não tinha perdido qualquer set em Flushing Meadows este ano e esteve perto de manter o registo perfeito, quando esteve a servir quando vencia por 5-4 no terceiro parcial, mas acabou por deixar fugir essa oportunidade, permitindo que Tiafoe reentrasse no encontro.‘Big Foe’, que impôs a quarta derrota em cinco sets a Michelsen em outros tantos Grand Slam esta temporada, regressa às meias-finais do Open dos Estados Unidos, único ‘major’ em que chegou tão longe, depois das presenças em 2022 e 2024.Tiafoe vai agora ter pela frente o compatriota Ben Shelton (nono da hierarquia ATP) ou o espanhol Carlos Alcaraz (terceiro), campeão em título, depois de ter deixado Michelsen incapaz de conter as lágrimas, no longo abraço após o embate com o seu compatriota.