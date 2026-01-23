Ténis
Sabalenka sofre para continuar em Melbourne
A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do mundo, qualificou-se para os oitavos de final do Open da Austrália ao bater a austríaca Anastasia Potapova em dois sets, só decididos em 'tie break'.
Sabalenka, que atingiu a final do torneio nos últimos três anos, com conquistas em 2023 e 2024, superou o duelo com a 55.ª classificada do ranking WTA, em duas horas e 12 minutos, vencendo pelos parciais de 7-6 (7-4) e 7-6 (9-7).
Depois de ter perdido a final do ano passado para a norte-americana Madison Keys, a líder do ranking mundial confirmou o favoritismo frente à austríaca de 24 anos, que conseguiu equilibrar o primeiro 'set', só cedendo no 'tie break'.
O segundo parcial começou de forma muito diferente, com Sabalenka, de 27 anos, a vencer quatro jogos seguidos. Potapova não desistiu, empatou o 'set' a 4-4 e chegou a ter duas oportunidades para vencer o 'set', antes da bielorrussa conseguir finalmente fechar o encontro.
Na próxima ronda do primeiro 'major' da temporada, Sabalenka vai encontrar a canadiana Victoria Mboko (17.ª cabeça de série do torneio), que bateu, também hoje a dinamarquesa Clara Tauson (14.ª), em três parciais, por 7-6 (7-5), 5-7 e 6-3.
