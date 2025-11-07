Sabalenka vence e vai decidir título das WTA Finals frente a Rybakina

Sabalenka superou na meia-final Anisimova, quarta da hierarquia, pelos parciais de 6-3, 3-6 e 6-3, num encontro que teve a duração de duas horas e 23 minutos.



A bielorrussa, de 27 anos, apurou-se para o jogo decisivo das WTA Finals pela segunda vez na carreira, depois de ter sido derrotada na final em 2022 pela francesa Caroline Garcia.



Na final, Sabalenka vai enfrentar Elena Rybakina, que na outra meia-final bateu a norte-americana Jessica Pegula, também em três sets, com os parciais de 4-6, 6-4 e 6-3



As WTA Finals, torneio reservado às oito melhores tenistas do mundo, estão a ser disputadas em Riade, na Arábia Saudita.

