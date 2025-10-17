SAD do Vitória de Guimarães apresenta lucro recorde de 7,61 milhões

Criada em 2013 para assegurar a gestão do futebol profissional e a maioria do futebol de formação do emblema da I Liga portuguesa, a SAD vimaranense ultrapassou assim os 4,63 ME de lucro assegurados na temporada 2022/23, o maior valor até à divulgação do relatório e contas de 2024/25, a que a Lusa acedeu hoje.



As vendas do lateral direito Alberto Costa, aos italianos da Juventus, do médio Manu Silva, ao Benfica, e dos atacantes Jota Silva, aos ingleses do Nottingham Forest, e Kaio César, aos sauditas do Al Hilal, cujas receitas brutas superaram os 40 ME, geraram mais-valias de 27,5 ME para os cofres vitorianos.



Já a campanha na terceira prova de clubes na hierarquia da UEFA, que culminou na disputa dos oitavos de final perante os espanhóis do Betis, garantiu mais de 9,7 ME aos minhotos.



Os rendimentos totais da SAD ascenderam assim aos 51,45 ME, valor que traduz um crescimento de 135% face à temporada 2023/24, enquanto os gastos aumentaram 16,5%, dos 28,14 para os 32,79 ME, cabendo a maioria deste valor a gastos com pessoal (20,53 ME).



Na nota publicada no sítio oficial, o Vitória de Guimarães afirma que a SAD obteve um resultado operacional positivo de 18,66 ME, que seria negativo em 8,8 ME sem as receitas de transferências, e que o resultado líquido positivo desceu para 7,61 ME face às obrigações com juros, impostos, amortizações e depreciações.



Já o passivo, que respeita às obrigações e dívidas da SAD, aumentou de 67,02 para 69,45 ME, por força da subida do passivo corrente, rubrica que engloba todas as obrigações a cumprir no prazo de um ano, dos 52,49 para os 59,22 ME.



Os vimaranenses salientam, porém, na nota publicada, que o endividamento líquido da sociedade é de 47,3 ME, após uma redução de 4,85 ME face a 2023/24.



Já o ativo cresceu de 35,82 para 45,43 ME, facto que permite ‘amenizar’ o valor negativo do capital próprio da SAD, que passou de 31,19 para 24,03 ME.



O Vitória de Guimarães publicou ainda o relatório e contas da atividade do clube, responsável por 13 modalidades desportivas, que se traduziu num prejuízo de 1,04 milhões de euros na temporada 2024/25.



O passivo do clube manteve-se nos 6,06 ME face à temporada 2023/24, enquanto o capital próprio desceu dos 25,37 para os 24,33 ME, fruto da descida do valor do ativo.



As contas consolidadas do ‘universo’ Vitória, que engloba clube e SAD, mostram que o lucro da época 2024/25 foi de 6,58 ME, que o passivo global subiu de 72,38 para 73,66 ME e que o capital próprio, negativo em 5,82 ME no final da temporada 2023/24, se tornou positivo no final de 2024/25 (308 mil euros).



