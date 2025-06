Salomé Afonso com "boas referências" para chegar aos 1.500 metros em Tóquio2025

Salomé Afonso estreou-se hoje nos europeus de atletismo por equipas, que decorrem em Madrid, nos 800 metros, tendo vencido a série em que correu (a série B), com 2.02,12 minutos, depois de liderar toda a corrida.



Na classificação geral, Salomé Afonso acabou no sétimo lugar e conquistou 10 pontos para Portugal.



"Na série B [a primeira] não sabemos bem se haverá alguma atleta que assumirá e jogamos um bocadinho com o que acontece no momento. Achei por bem fazer uma prova que pudesse ganhar, garantir pelo menos oito pontos e ver como será a série A e poder subir um bocadinho mais em termos de pontuação", explicou à Lusa.



Salomé Afonso vai ainda correr, nestes europeus, os 1.500 metros, no domingo, em relação aos quas se sente mais confiante.



"Não há séries e é também a minha prova", explicou, dizendo que é "para tentar ganhar" e conseguir os 16 pontos máximos para Portugal.



Sobre o resto da época, disse não se sentir ainda "no pico de forma", mas que está "muito bem para o momento", tendo já "muito boas referências para o que vem aí", nomeadamente mais duas provas da Liga Diamante dos 1.500 metros: "Apostar e correr para bater recordes nacionais" e depois o campeonato mundial de atletismo de Tóquio, em setembro.



Em Tóquio, "o grande objetivo é chegar à final global e a partir momento que se chega a uma final tudo é possível", afirmou.



Há uma semana, em 20 de junho, a olímpica portuguesa Salomé Afonso terminou no 10.º lugar a final dos 1.500 metros do meeting de Paris, prova da Liga Diamante, melhorando o recorde pessoal para 3.59,32 minutos.



Os Europeus de atletismo por equipas decorrem até domingo, em Madrid, com a manutenção na primeira divisão do campeonato a ser o objetivo assumido por Portugal para a competição.



Descem de divisão os três últimos classificados, numa tabela de 16 países em que a pontuação de masculinos e femininos é somada conjuntamente.



A Itália defende o título e a lista de concorrentes inclui ainda, além de Portugal, Polónia, Alemanha, Espanha, Grã-Bretanha, Países Baixos, França, República Checa, Suíça, Suécia, Finlândia, Grécia e as promovidas Hungria, Ucrânia e Lituânia.