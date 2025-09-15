Salomé Afonso disputa final alargada dos 1.500 metros
Salomé Afonso vai ser a única portuguesa a competir na terça-feira nos Campeonatos do Mundo de atletismo Tóquio2025, para disputar a final dos 1.500 metros, alargada a 14 atletas, após a sua repescagem.
A lisboeta, de 27 anos, vai disputar a corrida decisiva, a partir das 22:05 locais (14:05 em Lisboa), depois de, inicialmente, ter ficado de fora, com o 10.º lugar na segunda semifinal, em 4.15,08 minutos, após uma colisão com a alemã Nele Wessel.
A italiana Marta Zenoni foi imediatamente desclassificada, por ter provocado o incidente, e, nas reações em cadeia, Wessel foi logo repescada, antes de Salomé Afonso também o ser, após recurso à exclusão inicial.
Assim, a atleta do Benfica, vice-campeã nos Europeus ‘indoor’ Apeldoorn2025, e bronze nos 3.000, vai ser a segunda portuguesa a disputar uma final, depois de Agate Sousa, no salto em comprimento.
Na segunda presença em Mundiais, depois do 37.º lugar em Budapeste2023, Salomé Afonso, 28.ª do ranking mundial, vai disputar a final, à qual chega com a 12.ª melhor marca pessoal entre as presentes, graças aos 3.59.32 minutos obtidos já este ano, que lhe valem o 10.º tempo entre as finalistas.
- Terça-feira, 16 set:
HORA Local (Lisboa) DISCIPLINA ATLETA
22:05 (14:05) 1.500 metros (F) - final Salomé Afonso
