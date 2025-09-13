Salomé Afonso nas semifinais dos 1.500 metros

A atleta do Benfica, de 27 anos, cumpriu a distância em 4.07,44 minutos, atrás da queniana Nelly Chepchirchir e da polaca Klaudia Kazimierska, primeira e segunda, em 4.07,01 e 4.07,34, respetivamente.

A vice-campeã nos Europeus `indoor` Apeldoorn2025, e bronze nos 3.000, avançou com o 22.º tempo entre as 42 participantes nesta fase, qualificando-se de forma confortável.

"Senti-me superbem, superfluida, foi superfácil. Podia ter controlado um pouco mais, mas estou muito orgulhosa e muito contente por estas sensações", explicou, na zona mista do Estádio Nacional do Japão.

Essas sensações permitiram que a lisboeta experimentasse uma "tática diferente", a controlar o ritmo e um lugar de apuramento, numa competição com três corridas, com as semifinais no domingo, às 21:07 locais (13:07 em Lisboa), tendo em vista a final, na terça-feira, às 22:05 (14:05).

"Há esse fator [de ter três corridas], sim. A prova foi bastante lenta, foram basicamente 700 metros a acelerar, mas nunca senti que estava no limite. Tinha energia para reagir na reta final. De facto, três corridas implicam sempre uma certa gestão", reconheceu.

Salomé Afonso cumpre a segunda presença em Mundiais, depois do 37.º posto em Budapeste2023, quando não superou esta fase, que até considera mais stressante.

"A primeira [corrida] é a mais difícil, do ponto de vista da gestão de ansiedade. Há atletas que podem surpreender. Na meia-final, é um grupo completamente seletivo, sabemos que vamos correr rápido e que não há margem para erros, nem dúvidas", vaticinou.

A recordista nacional Carla Sacramento (3.57,71) sagrou-se campeã nesta distância, em Atenas1997.