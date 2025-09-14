Salomé Afonso repescada para final de 1.500 metros dos Mundiais de Atletismo
A portuguesa Salomé Afonso foi repescada para a final dos 1.500 metros dos Mundiais de atletismo Tóquio2025, após apelo da federação portuguesa na sequência de um choque com outra atleta na semifinal.
O recurso da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) ao júri de apelo, após decisão inicial desfavorável, permitiu recuperar a lusa para a final, agendada para terça-feira, pelas 14:05 de Lisboa (22:05 na hora local), após um choque com a alemã Nele Wessel.
Wessel também foi repescada para a final, alargada assim a 14 atletas, na sequência de um choque desencadeado por uma outra atleta, a italiana Marta Zenoni, entretanto desclassificada.
A vice-campeã nos Europeus ‘indoor’ Apeldoorn2025, e bronze nos 3.000, praticamente caiu, aos 800 metros, no incidente com a germânica, tentou reagir, mas não foi além do 10.º lugar na segunda semifinal, com o tempo de 4.15,08 minutos.
Salomé Afonso, de 27 anos, poderá assim terminar os 1.500 metros de Tóquio2025 acima do 21.º lugar inicialmente decretado, sendo certo que melhorará o 37.º posto na estreia, em Budapeste2023.
A recordista nacional Carla Sacramento (3.57,71) sagrou-se campeã nesta distância, em Atenas1997.
