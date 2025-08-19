Saltadora Maryna Bekh-Romanchuk suspensa por quatro anos por doping

"A AIU suspende Maryna Bekh-Romanchuk (Ucrânia) por quatro anos, com início em 13 de maio de 2025, devido à presença/utilização de substância ilícita (testosterona)", refere o organismo antidopagem, na rede X.



A atleta, de 29 anos, teve um controlo positivo a testosterona, um esteroide anabolizante, em 07 de dezembro de 2024. Já estava suspensa preventivamente desde maio passado.



Como pontos mais altos no palmarés tinha as medalhas de prata nos Mundiais de Budapeste no triplo salto, em 2023, e nos Mundiais de Doha no salto em comprimento, em 2019.



Desde os Jogos Olímpicos de 2024 que não compete, tendo terminado 11.ª na final do triplo salto, em Paris.