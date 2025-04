Samuel Barata 10.º na Maratona de Roterdão, com segundo tempo da carreira

O maratonista do Benfica, de 31 anos, que tem como recorde pessoal 02:07.35, a terceira melhor marca nacional, atrás de António Pinto e Carlos Lopes, cimentou as aspirações à presença através do ranking nos Mundiais Tóquio2025, cuja marca de qualificação direta está fixada em 02:06.30.



Geoffrey Kamworor foi destacadamente o mais rápido a cumprir os 42,195 quilómetros, impondo-se aos etíopes Chala Regasa e Chimdessa Debele, segundo e terceiro classificados, em 02:05.07 e 02:05.26, respetivamente.



Samuel Barata foi o segundo europeu em Roterdão, sendo apenas batido pelo neerlandês Filmon Tesfu, que terminou em nono, com o mesmo tempo do português.