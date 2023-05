San Antonio Spurs conseguem número 1 do "draft" da NBA

No sorteio realizado em Chicago, a equipa do estado do Texas era uma das três, juntamente com os Houston Rockets e os Detroit Pistons, com 14% de probabilidades de obter o número 1 do "draft".Esta é a terceira vez que os Spurs vencem a lotaria do "draft", sendo que nas duas ocasiões anteriores selecionaram David Robinson em 1987 e Tim Duncan em 1997, membros fundamentais da dinastia que conquistou cinco títulos da NBA.”, disse, após a lotaria, o diretor da equipa, Peter J. Holt.Victor Wembanyama “” e “”, disse o comissário da NBA, Adam Silver, à televisão ESPN durante a transmissão da lotaria.O "draft" vai acontecer em 22 de junho, em Brooklyn.Wembanyama estreou-se em novembro pela seleção francesa aos 18 anos, tendo conseguido 20 pontos e nove ressaltos, em menos de 23 minutos e meio, num triunfo na Lituânia por 90-65.