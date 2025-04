Santiago Mesa vence no GP O Jogo, Afonso Silva continua de amarelo

Tal como em 2024, Santiago Mesa voltou a ser o mais forte na chegada a Vila Nova de Poiares, após 140,8 quilómetros, desde Condeixa, concluindo o percurso em 3:12.42 horas, superando João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) e Tomás Contte (Aviludo-Louletano-Loulé).



O dia ficou marcado por uma fuga de 12 elementos, que chegaram a deter 1.30 minutos de avanço, a cerca de 40 quilómetros do fim, mas que acabou anulada na parte final da tirada.



Afonso Silva continua a liderar a competição, com 26 segundos de vantagem sobre Pedro Silva (Anicolor-Tien21) e 32 sobre Emanuel Duarte (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car), que completam o pódio.



No sábado, o pelotão completa a quarta de cinco etapas, com 138,5 quilómetros com início e fim em Castanheira de Pera.