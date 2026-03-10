EM DIRETO
São João da Madeira recebe `final four` da Taça WSE feminina de hóquei em patins

A Sanjoanense vai ser a anfitriã da segunda edição da ‘final four’ da Taça WSE feminina de hóquei em patins, a decorrer em 11 e 12 de abril, em São João da Madeira, anunciou hoje a organização.

Foto: Estrela Silva - Lusa

A prova decorre no Pavilhão dos Desportos e as duas meias-finais disputam-se no sábado dia 11 de abril, entre Sant Cugat-Voltregà, ambos emblemas espanhóis, e entre Sanjoanense e as alemãs do Cronenberg. A final está marcada para o dia seguinte, a partir das 15:00.

Portugal recebe pelo segundo ano consecutivo a ‘final four’ da Taça WSE feminina, depois de em 2025 a fase final ter decorrido em Oliveira de Azeméis e o troféu ter sido conquistado pela anfitriã equipa da Escola Livre.

PROGRAMA DA 'FINAL FOUR':

MEIAS-FINAIS

- Sábado, 11 abr:

Sant Cugat, Esp - Voltregà, Esp, 14:00.

Sanjoanense, Por – Cronenberg, Ale, 17:00.

FINAL

- Domingo, 12 abr:

Vencedores das meias-finais, 15:00.
