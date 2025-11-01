São Silvestre da Amadora. Uma tradição que se corre há 50 anos

Corrida de São Silvestre da Amadora é a mais antiga e tradicional prova de fim de ano em Portugal Continental, realizada ininterruptamente desde 1975.





Organizada pela Câmara Municipal da Amadora, esta competição de atletismo de estrada tem lugar sempre a 31 de dezembro, homenageando o santo que dá nome à prova.





A primeira edição foi vencida por Carlos Lopes, figura maior do atletismo nacional, que repetiria o feito em 1983 e 1986. No setor feminino, a estreia aconteceu mais tarde, com Rita Borralho a inscrever o seu nome como primeira vencedora. Desde então, nomes como Rosa Mota, Aurora Cunha, Domingos Castro, Fernanda Ribeiro e Rui Silva enriqueceram o palmarés da prova.





Com um percurso de 10 quilómetros pelas principais artérias da cidade, a corrida parte da Estrada dos Salgados, junto à estação de metro Amadora Este, e termina na Praça São Silvestre, onde os atletas são consagrados.

A prova inclui também a Corrida das Crianças, reforçando o espírito comunitário e familiar do evento.





Mais do que uma competição, a São Silvestre da Amadora é um símbolo de tradição, superação e celebração, encerrando o calendário desportivo com energia e emoção nas ruas da Amadora.