São Silvestre de Lisboa bate recorde de inscritos e promete espetáculo na Avenida da Liberdade

Entre os participantes, destaque para uma elite reforçada com seis atletas olímpicos e alguns dos melhores nomes do meio-fundo nacional e internacional. Isaac Nader, bicampeão da prova e detentor do recorde do percurso (28’03”), surge como favorito, mas terá forte oposição de Miguel Moreira, Duarte Gomes e Samuel Barata, além do espanhol Ignacio Fontes. O objetivo? Atacar marcas pessoais e, quem sabe, aproximar-se do recorde nacional de 10 km (27’53”), recentemente alcançado por José Carlos Pinto.









No setor feminino, Salomé Afonso, vencedora em 2024 e vice-campeã europeia dos 1.500 metros em pista curta, procura repetir o triunfo e equilibrar o histórico do desafio Homens vs Mulheres, que soma oito vitórias masculinas contra sete femininas. Para vencer, será necessário aproximar-se do lendário registo de Jéssica Augusto (2010).









A prova conta ainda com o Desafio Campeões do Último Quilómetro, que premeia os atletas mais rápidos nos mil metros finais, e apresenta números impressionantes: 39% de participação feminina, 77 nacionalidades e certificação World Athletics Label Road Races.





Com inscrições esgotadas desde o início do mês, a Lidl São Silvestre de Lisboa promete uma noite de ritmo, emoção e recordes na capital.