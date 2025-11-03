São Silvestre. Uma corrida que se transformou numa celebração

A origem da corrida nas últimas horas do último dia do ano





A origem da Corrida de São Silvestre tem raízes que remontam a 1925, quando foi organizada pela primeira vez em São Paulo, no Brasil, por iniciativa do jornalista brasileiro Cásper Líbero, depois de ter assistido a uma corrida em Paris, à noite, onde os participantes corriam com tochas. Sendo ele um apaixonado por desporto tomou em mãos criar uma prova que celebrasse o desporto e encerrasse o ano com espírito competitivo e festivo.





A corrida foi batizada em homenagem a São Silvestre, um papa que viveu no século IV e que morreu no dia 31 de dezembro. Foi mais tarde canonizado pela Igreja Católica, cuja festa litúrgica ocorre no dia da sua morte, sendo que a distância oficial desta prova é de 15 quilómetros.





A prova brasileira foi um sucesso, e desde então a criação de eventos semelhantes, em várias partes do mundo, foram surgindo, e Portugal não foi exceção, onde a tradição se consolidou nas décadas seguintes.





São Silvestre. As mais conhecidas





🇧🇷 Corrida Internacional de São Silvestre – São Paulo, Brasil

Fundada em: 1925 por Cásper Líbero

Distância: 15 km

Data: 31 de dezembro

Participantes: Mais de 30 mil atletas

Vencedores históricos: Paul Tergat (Quénia), Rosa Mota (Portugal), Derartu Tulu (Etiópia), Emil Zatopek (Checoslováquia)

🇵🇹 São Silvestre da Amadora – Portugal

Fundada em: 1975

Distância: 10 km

Data: 31 de dezembro

Fama: A mais antiga e prestigiada corrida São Silvestre em Portugal. Já contou com a presença de Rosa Mota, Aurora Cunha e atletas africanos de topo.

🇪🇸 San Silvestre Vallecana – Madrid, Espanha

Fundada em: 1964

Distância: 10 km

Data: 31 de dezembro

Fama: Uma das mais rápidas e competitivas da Europa. Tem duas versões: popular e internacional (elite). Já foi vencida por nomes como Kenenisa Bekele e Jacob Kiplimo.

🇮🇹 San Silvestro a Roma – Roma, Itália

Distância: 10 km

Data: 31 de dezembro

Fama: Corrida tradicional pelas ruas históricas de Roma, com forte participação local e internacional.

🇨🇭 Corrida de la Saint-Sylvestre – Genebra, Suíça

Distância: Varia entre 5 e 10 km

Data: Final de dezembro

Fama: Corrida festiva com trajes temáticos, muito popular entre famílias e corredores amadores.





Existem quase 50 São Silvestre em Portugal





Por cá a Corrida de São Silvestre está cada vez mais popularizada, surgindo todos os anos mais uma localidade a apresentar a sua prova de final de ano. Claro está que nenhuma consegue rivalizar a mais antiga e icónica São Silvestre da Amadora, iniciada em 1975, e que este ano faz 50 anos de existência.





Considerada a mais antiga e prestigiada do país, apesar de ser uma prova dura, com um percurso composto por uma altimetria exigente, continua a atrair atletas de elite e amadores todos os anos. Mas a concorrência tem apresentado boas alternativas.





Atualmente as corridas de São Silvestre são sinónimo de celebração do desporto e do fim de ano, convívio entre atletas e famílias, espírito comunitário, com provas em dezenas de cidades portuguesas, com percursos adaptados a diferentes níveis de preparação, onde as organizações começam a incluir provas para a participação dos mais novos.









🗓️ Calendário das Corridas São Silvestre 2025 (Portugal)









Uma corrida com estranhas curiosidades





Como em quase tudo na vida existem algumas histórias curiosas em torno desta prova, sendo que destaco o facto de apenas 60 atletas se terem inscrito na primeira edição da Corrida Internacional de S. Silvestre (de S. Paulo), mas apenas 48 se apresentaram na linha de partida.





E se os atletas já eram poucos só 37 atletas foram oficialmente classificados, pois o regulamento ditava que todos os participantes tinham 3 minutos para cortar a meta após a chegada do vencedor, que coube a um jogador de futebol de nome Alfredo Gomes.





Outras curiosidades: Sem água: Nas primeiras edições, os atletas não podiam beber qualquer tipo de líquido durante a prova.

Nunca foi cancelada: A corrida nunca deixou de se realizar, nem mesmo durante a Segunda Guerra Mundial.

Participação feminina: As mulheres só puderam participar a partir de 1975, ano declarado pela ONU como o Ano Internacional da Mulher.

Percurso variável: O percurso inicial tinha 8,8 km, sendo fixado em 15 km só em 1991.

Mudança de horário: A corrida acontecia no final da noite, até 1998, para que os atletas terminassem a prova na mudança do ano.

Nas primeiras edições, a prova foi restrita aos brasileiros nativos, apesar de ter sido criada por um brasileiro.

Em Portugal, a primeira Corrida de S. Silvestre realizou-se na Ilha da Madeira, no ano de 1958.









