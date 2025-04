Sawe domina Maratona de Londres, Assefa recordista em provas apenas femininas

Na 45.ª edição de uma das mais participadas maratonas planetárias, Sawe, de 29 anos, terminou com 1.10 minutos de avanço sobre o ugandês Jacob Kiplimo, que completou a primeira maratona da carreira e chegou em segundo, com o queniano Alexander Mutiso, vencedor em 2024, a ser terceiro, a 1.53, tal como o neerlandês Abdi Nageeye, quarto.



Sawe deu o quarto triunfo seguido ao Quénia na prova masculina, que incluiu também o etíope Tamirat Tola, campeão olímpico em Paris2024 e quinto colocado, a 2.15 minutos, enquanto o queniano Eliud Kipchoge, de 40 anos, que ganhou nos Jogos do Rio2016 e Tóquio2020 e tem quatro êxitos em Londres (2015, 2016, 2018 e 2019), foi sexto, a 2.58.



Sabastian Sawe já havia impressionado em dezembro, em Valência, onde, na estreia, se tornou o melhor maratonista mundial em 2024 e o quinto mais veloz da história (2:02.05).



Entre as mulheres, a atual vice-campeã olímpica Tigst Assefa, de 28 anos, aprimorou a segunda posição do ano passado e completou os 42,195 quilómetros em 2:15.50 horas, baixando em 26 segundos o anterior recorde mundial numa maratona somente feminina, atingido em Londres pela queniana Peres Jepchirchir, bronze em 2023 e ouro em 2024.



O recorde para uma competição mista na mesma distância é detido pela queniana Ruth Chepngetich desde outubro de 2024, quando culminou a de Chicago em 2:09.57 horas.



A queniana Joyciline Jepkosgei, campeã em 2021 e terceira no ano passado, repetiu a prata de 2022, ao terminar já a 2.54 minutos de Assefa, contra os 3.10 da neerlandesa Sifan Hassan, dominadora em 2023 e campeã olímpica em título, que finalizou o pódio.



Se Sabastian Sawe triunfou pela primeira vez na carreira em ‘majors’ masculinos, Tigst Assefa chegou ao terceiro cetro feminino, após dois êxitos em Berlim, em 2022 e 2023.



Nas provas em cadeira de rodas, o suíço Marcel Hug, tricampeão paralímpico, dominou pela sétima vez, e quinta consecutiva, ao fim de 1:25.25 horas, enquanto a compatriota Catherine Debrunner, campeã em Paris2024, gastou 1:34.18 para reeditar 2022 e 2024.



Arrebatada pelos portugueses António Pinto (1992, 1997 e 2000) e Rosa Mota (1991), a Maratona de Londres recebeu mais de 840.000 inscrições este ano, batendo o anterior recorde de 578.000, fixado em 2023, consoante os dados divulgados pela organização.



O circuito internacional de ‘majors’ de 2025 continua em 31 de agosto, com a estreia da Maratona de Sydney, que antecederá as passagens por Berlim, Chicago e Nova Iorque.