SC Braga campeão europeu de corta-mato

As novas contas finais da prova colocam a formação minhota - com Asmarech Yeshaneh, Mariana Machado, Vanessa Carvalho e Solange Jesus - no primeiro lugar, já depois de ter sido campeã este ano.O caso de doping de Haydar, a recordista nacional turca da maratona, foi confirmado em março deste ano e tem por base a recusa de submissão a um controlo antidoping fora de competição em 31 de janeiro do ano passado.Além do resultado no corta-mato, também foram anulados os resultados na Maratona de Doha, que terminou no oitavo lugar, e na Meia Maratona de Praga, na qual foi quinta.